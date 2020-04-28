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США впервые с 1957 года стали полностью энергетически независимыми

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США впервые с 1957 года стали полностью энергетически независимыми

Производство энергии в США в 2019 г. превысило ее потребление на ежегодной основе. Это произошло в стране впервые больше чем за полвека, с 1957 года, говорится в сообщении Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

В прошлом году Соединенные Штаты произвели 101 квадрлн британских тепловых единиц (БТЕ) энергии и потребили 100,2 квадрлн. Производство энергии в 2019 году выросло на 5,7%, а потребление, наоборот, упало — на 0,9%, следует из статистики ведомства.

«За последнее десятилетие внутреннее производство энергии в США значительно выросло. Этот рост в значительной степени обусловлен увеличением добычи нефти и природного газа в результате применения технологии гидроразрыва пласта и горизонтального бурения скважин», — отмечает EIA. В прошлом году на долю нефти и конденсата пришлось 31,8 квадрлн БТЕ произведенной энергии, на газ — 34,9 квадрлн. Оба значения являются рекордными максимумами для США.

При этом производство возобновляемой энергии за год практически не изменилось, добыча угля сокращается третий год подряд (до самого низкого показателя с 1974 года), а производство атомной электроэнергии в США в течение последних двух десятилетий остается стабильным на уровне почти 8 квадрлн БТЕ.

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За 62 года доля нефти и конденсата в производстве энергии в США сократилась с 38% до 31%, угля — с 30% до 14%. Доля же природного газа выросла до 35% с 25%, возобновляемых источников энергии — до 12% с 6%. При этом ядерная энергетика практически не производила энергии в США в 1957 году, а в прошлом году ее доля в общем производстве составила 8%.

Самым потребляемым источником энергии в США остается нефть, но ее доля сокращается, сразу за ней идет природный газ. Потребление же угля за последние 62 года упало более чем в два раза, заключает EIA.

США, энергетика
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Вторник, 28 апреля 2020
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