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Минфин впервые с начала кризиса смог разместить гривневые ОВГЗ

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Минфин впервые с начала кризиса смог разместить гривневые ОВГЗ

Министерство финансов Украины на первых после месячного перерыва первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) смогло привлечь 5,4 млрд грн и $164 млн, заплатив за это относительно небольшим повышением ставки.

Согласно информации на сайте ведомства, по гривневым бумагам ставка отсечения составила 11,3%, ставка отсечения — 11,3%, тогда как на последних аукционах 3 марта по 6-мес. бумагам эти ставки составляли соответственно 9,9% и 10% годовых.

Суммарный спрос на гривневые бумаги составил 6,59 млрд грн по семи заявкам, ставки по некоторым из них достигали 15% годовых, что ближе к уровням ставок на вторичном рынке, однако Минфин отклонил три заявки с самыми большими ставками.

На валютном аукционе ставка по 6-мес. бумагам выросла до 3,3% годовых по сравнению с 3% на предыдущем аукционе 24 марта по 3-мес. бумагам, что позволило Минфину привлечь $53,3 млн по пяти заявкам.

По 9-мес. бумагам спрос по 14 заявкам достиг $618,7 млн, однако Минфин отказался от повышения ставки до 5% годовых, и довольствовался $113,7 млн по 11 заявкам, сохранив ставку 3,5% годовых.

Как сообщалось, Нацбанк на минувшей неделе понизил учетную ставку с 10% до 8% годовых и объявил о планах проведения с мая тендеров по предоставлению долгосрочного рефинансирования без ограничения расходования банками этих средств, в том числе и на покупку ОВГЗ.

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За время отсутствия первичных аукционов по размещению гривневых ОВГЗ, ставку на которых Минфин держал на уровне до 10% годовых, их доходность на вторичном рынке существенно выросла. В то же время в последнее время доходность понемногу начала снижаться. По кривой доходности на сайте Нацбанка по самым коротким бумагам она составляет до 15% годовых с постепенным повышением до 16% по 3-летним и постепенным снижением до 14% по 7-летним бумагам.

ОВГЗ
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Вторник, 28 апреля 2020
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