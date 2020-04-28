В Украине от коронавируса чаще всего умирают мужчины старше 50 лет

С начала эпидемии COVID-19 в Украине зафиксировано 239 летальных случаев у лиц, которые болели коронавирусной инфекцией.

По половой структуре преобладают мужчины (132 случая), по возрастной — лица старше 50 лет (85% всех случаев), сообщили в МОЗ.

Подавляющее большинство умерших (71%) имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, у некоторых таких заболеваний было несколько.

В МОЗ выразили соболезнования родным погибших. Там призвали быть внимательными, оставаться дома и при первых признаках респираторного заболевания звонить семейному врачу.