Кабмин назначил нового главу налоговой

Кабмин на заседании 29 апреля назначил новым главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко.
Любченко в прошлом он работал директором департамента налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы, а в 2009-2011 годах — заместителем главы ГНА.
По информации СМИ, кандидатуру Любченко лоббировал Марченко и водил его в Офис президента «на согласование».
Напомним, 24-го апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.
В правительстве заявляют, что среди причин увольнения руководителей таможни и налоговой — плохие показатели по поступлению в государственный бюджет, сейчас Кабмин отбирает «эффективные команды, которые реализуют работу в сложнейшее время».
26-го апреля правительство объявило конкурс на нового главу Государственной налоговой службы, с дедлайном подачи документов в один день.
В последствии стало известно, что 24-го апреля Кабинет министров разрешил назначить председателя и заместителя главы Государственной налоговой службы в результате заключения контракта — конкурс на эту должность состоится после карантина, пока нового главы выбрали по результатам собеседования.
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