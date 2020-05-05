Минздрав с 11 мая начнет пересматривать медреформу

Минздрав с 11 мая начнет экспертизу медицинской сети, государственным закупщиком медуслуг остается Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
«Процесс, который стартовал с 1 апреля, трудно назвать реформой, он привел к тому, что нужно закрыть 332 больницы. Мы не допустим такой несправедливости. Наша команда работает над тем, чтобы изменить ситуацию. Это не означает что мы собираемся прекратить реформу. Ее нужно существенно изменить, учитывая ошибки», — сказал он на брифинге во вторник.
Степанов сообщил, что Минздрав разработает справедливые тарифы на 2021 год.
«Главным закупщиком остается НСЗУ, все финансирование идет через нее», — сказал министр.
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