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В Украине уже 12 697 случаев коронавируса

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В Украине уже 12 697 случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 12 697 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировано 366 новых случаев.
Об этом на брифинге 5 мая заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболело 366 человек... Всего за время пандемии заболело 12 697 человек, из них 881 ребенок и 2479 медработников», — сказал Степанов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 454 случая;
Волынская область — 343 случая;
Днепропетровская область — 478 случаев;
Донецкая область — 83 случая;
Житомирская область — 448 случаев;
Закарпатская область — 546 случаев;
Запорожская область — 287 случаев;
Ивано-Франковская область — 1015 случаев;
Кировоградская область — 401 случай;
г. Киев — 1583 случая;
Киевская область — 866 случаев;
Львовская область — 514 случаев;
Луганская область — 38 случаев;
Николаевская область — 163 случая;
Одесская область — 469 случаев;
Полтавская область — 231 случай;
Ровенская область — 779 случаев;
Сумская область — 112 случаев;
Тернопольская область — 923 случая;
Харьковская область — 377 случаев;
Херсонская область — 142 случая;
Хмельницкая область — 119 случаев;
Черновицкая область — 1948 случаев;
Черкасская область — 314 случаев;
Черниговская область — 64 случая.

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Отметим, что в мире по состоянию на утро 5 мая коронавирусом заразились 3 646 265 человек.

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