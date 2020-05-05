В Украине уже 12 697 случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 12 697 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировано 366 новых случаев.

Об этом на брифинге 5 мая заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболело 366 человек... Всего за время пандемии заболело 12 697 человек, из них 881 ребенок и 2479 медработников», — сказал Степанов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 454 случая;

Волынская область — 343 случая;

Днепропетровская область — 478 случаев;

Донецкая область — 83 случая;

Житомирская область — 448 случаев;

Закарпатская область — 546 случаев;

Запорожская область — 287 случаев;

Ивано-Франковская область — 1015 случаев;

Кировоградская область — 401 случай;

г. Киев — 1583 случая;

Киевская область — 866 случаев;

Львовская область — 514 случаев;

Луганская область — 38 случаев;

Николаевская область — 163 случая;

Одесская область — 469 случаев;

Полтавская область — 231 случай;

Ровенская область — 779 случаев;

Сумская область — 112 случаев;

Тернопольская область — 923 случая;

Харьковская область — 377 случаев;

Херсонская область — 142 случая;

Хмельницкая область — 119 случаев;

Черновицкая область — 1948 случаев;

Черкасская область — 314 случаев;

Черниговская область — 64 случая.

Отметим, что в мире по состоянию на утро 5 мая коронавирусом заразились 3 646 265 человек.