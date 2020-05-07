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В два раза дороже, чем в Европе: в «АрселорМиттал Кривой Рог» рассказали о проблеме с тарифами на электроэнергию в Украине

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В два раза дороже, чем в Европе: в «АрселорМиттал Кривой Рог» рассказали о проблеме с тарифами на электроэнергию в Украине

Металлургические заводы «АрселорМиттал» в Европе платят за электроэнергию в 2-3 раза дешевле, чем предприятие компании в Украине. В «АрселорМиттал Кривой Рог» считают, что цена на электроэнергию в стране завышена и не отражает мировой тренд снижения цен на сырье и энергоресурсы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По сообщению компании, расходы по этой статье негативно сказываются на себестоимости продукции предприятия. Высокая цена на электроэнергию становится критическим фактором для украинской металлургической отрасли, работа которой затруднена в связи с падением цен на металлопрокат, а также снижением количества продаж в условиях пандемии коронавируса.

«Рынок мировой металлургии переживает трудный период, что связано как с существенным падением цен на металлопродукцию, так и с ограничениями, с которыми столкнулся бизнес в связи с распространением COVID-19. Хочется обратить внимание на внутренние цены на электроэнергию для промышленных потребителей Украина, для которых этот ресурс — значительная часть в общей структуре расходов. У компании АрселорМиттал, как международной корпорации, есть возможность проанализировать цены на основное сырье и энергоресурсы в различных странах мира. Если сравнить цены на электроэнергию в Украине и в странах ЕС, то предприятия АрселорМиттал в Европе закупают электроэнергию в 2-3 раза дешевле, чем национальные производители в нашей стране (с учетом сопутствующих расходов на доставку). Украинский рынок электроэнергии находится вне мировых трендов, и с конца апреля мы наблюдаем даже рост на РДВ (рынок на сутки вперед). Такая ситуация ставит отечественную металлургию в неконкурентное положение на мировом рынке по сравнению с другими сталепроизводителями», — заявил Олег Айко, начальник управления закупки сырья и энергоресурс в администрации по снабжению «АрселорМиттал Кривой Рог».

Указывается, что каждый месяц «АрселорМиттал Кривой Рог» потребляет от 300 до 340 млн киловатт-час в зависимости от объемов производства и графиков загрузки основных агрегатов.

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Компания АрселорМиттал, крупнейший иностранный инвестор в стране, призвала правительство урегулировать ситуацию с нерыночными подходами к ценообразованию электроэнергии, которая уже нанесла ущерб промышленности и ставит под угрозу планы по выходу из кризиса, а также может спровоцировать сокращение промышленного производства в «АрселорМиттал Кривой Рог».

ArcelorMittal Кривой Рог, электроэнергия
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Четверг, 7 мая 2020
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