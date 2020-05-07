Верховная Рада приравняла медработников в период карантина к военнослужащим

Верховная Рада на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) приравняла медработников, смерть которых наступила в результате заболевания COVID-19, по своему статусу к военнослужащему, смерть которого наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболеваний, связанных с исполнением обязанностей военной службы.

За соответствующий законопроект № 3376-1 «О внесении изменений в статью 39 закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» (о дополнительных гарантиях прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей) в целом проголосовали 340 депутатов, передает Интерфакс-Украина.

Инициатором законопроекта являются народные депутаты Давид Архамия, Михаил Радуцкий, Галина Третьякова, Вадим Рабинович, Олег Кулинич, Галина Янченко.

В проекте закона отмечается также, что члены семьи такого медработника, его родители и иждивенцы (определяются согласно Семейному кодексу Украины) пользуются всеми предусмотренными законодательством Украины правами и гарантиями для членов семьи, родителей и иждивенцев тех военнослужащих, к статусу которых его планируется приравнять.

Кроме того, согласно законопроекту, государство обеспечивает страховые выплаты медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения в случае установления группы инвалидности в течение одного календарного года, наступившей вследствие заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19), в размере не менее 300 прожиточных минимумов. Размер выплаты зависит от установленной группы инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности. Страховая выплата назначается и выплачивается работнику в течение одного месяца со дня возникновения права на нее. Размер и порядок осуществления таких страховых выплат определяется Кабинетом министров Украины.

В случае смерти работника страховая выплата производится в 750-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. Выплата назначается и выплачивается разово и в равных частях членам семьи, родителям и иждивенцам умершего медработника в течение одного месяца со дня возникновения права на страховую выплату.

Отмечается также, что настоящий закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Его действие распространятся на все случаи инфицирования или смерти в результате заболевания COVID-19 медицинских работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, государственных научных учреждений, которые выполняли профессиональные обязанности в условиях повышенного риска заражения коронавирусной болезнью.