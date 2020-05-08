Как выбрать поставщика зуботехнического оборудования

Организация работы стоматологического кабинета – задача не из простых, не говоря о многопрофильной стоматологической клинике, которой приходится оборудовать не только рабочие места стоматологов, но и зуботехническую лабораторию. Оснащение и оборудование зуботехнической лаборатории – тема, требующая отдельного внимания. Для полноценной работы этой функциональной единицы необходимо позаботиться о приобретении удобной мебели и специальной аппаратуры, качественных материалов и инструментов.

Стоматология процветает при условии высокого уровня предоставляемых услуг, а основополагающим фактором в обеспечении качественного обслуживания является не только уровень профессионализма врача, но и качество профессионального оборудования. В условиях современного рынка найти все необходимое для лаборатории можно в интернет-магазинах, но при этом важно быть уверенными, что имеешь дело с порядочным и ответственным поставщиком. Выбор поставщика – важный этап в организации работы зубного техника, поскольку от него будет зависеть не только первоначальное оснащение лаборатории, но и организованная, бесперебойная работа в дальнейшем (наличие необходимых материалов, своевременность поставок и т.д.)

Какое оборудование нужно для зуботехнической лаборатории?

Для полноценной работы зуботехнической лаборатории необходимо закупить для нее такие виды оборудования:

интраоральные сканеры для максимально точного трехмерного снимка зубочелюстной системы пациента

фрезерные станки (CAD/CAM) для моделирования и производства орто конструкций;

печи для синтеризации и обжига изделий из диоксида циркония, керамики.

Следующий пункт в списке материально-технического оснащения лаборатории – это зуботехнические материалы:

металлические сплавы (кобальт-хромовый, титановый);

композитные материалы;

компомеры;

керамика;

полимеры для изготовления временных несъемных протезов и подкладки в комбинированных протезах.

Также потребуются вспомогательные материалы для зуботехнической лаборатории:

оттискные;

для моделирования;

формовочные;

абразивы для обработки изделий;

полиры.

Оснащение и оборудование зуботехнической лаборатории будет не полным без мебели. Необходимый минимум для эффективной организации пространства:

рабочие столы;

шкафы для хранения материалов, инструментов, готовых изделий;

удобные стулья/кресла для зубных техников.

Главные правила оснащения зуботехнической лаборатории

Составление списка. Это необходимо, чтобы при закупке упростить поиск необходимых товаров и ничего не забыть. Выбор качественного зуботехнического оборудования и материалов. Новые технологии обеспечивают высокое качество работы и производительность зуботехнической лаборатории. Выбор поставщика. Имея список товаров, можно провести анализ рынка (сравнить ассортимент, цены) и выбрать поставщика, который предлагает наиболее выгодные условия.

Оснащение зуботехнической лаборатории от Amel Dental Store

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