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Как выбрать поставщика зуботехнического оборудования

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Как выбрать поставщика зуботехнического оборудования

Организация работы стоматологического кабинета – задача не из простых, не говоря о многопрофильной стоматологической клинике, которой приходится оборудовать не только рабочие места стоматологов, но и зуботехническую лабораторию. Оснащение и оборудование зуботехнической лаборатории – тема, требующая отдельного внимания. Для полноценной работы этой функциональной единицы необходимо позаботиться о приобретении удобной мебели и специальной аппаратуры, качественных материалов и инструментов.

Стоматология процветает при условии высокого уровня предоставляемых услуг, а основополагающим фактором в обеспечении качественного обслуживания является не только уровень профессионализма врача, но и качество профессионального оборудования. В условиях современного рынка найти все необходимое для лаборатории можно в интернет-магазинах, но при этом важно быть уверенными, что имеешь дело с порядочным и ответственным поставщиком. Выбор поставщика – важный этап в организации работы зубного техника, поскольку от него будет зависеть не только первоначальное оснащение лаборатории, но и организованная, бесперебойная работа в дальнейшем (наличие необходимых материалов, своевременность поставок и т.д.)

Какое оборудование нужно для зуботехнической лаборатории?

Для полноценной работы зуботехнической лаборатории необходимо закупить для нее такие виды оборудования:

  • интраоральные сканеры для максимально точного трехмерного снимка зубочелюстной системы пациента
  • фрезерные станки (CAD/CAM) для моделирования и производства орто конструкций;
  • печи для синтеризации и обжига изделий из диоксида циркония, керамики.

Следующий пункт в списке материально-технического оснащения лаборатории – это зуботехнические материалы:

  • металлические сплавы (кобальт-хромовый, титановый);
  • композитные материалы;
  • компомеры;
  • керамика;
  • полимеры для изготовления временных несъемных протезов и подкладки в комбинированных протезах.

Также потребуются вспомогательные материалы для зуботехнической лаборатории:

  • оттискные;
  • для моделирования;
  • формовочные;
  • абразивы для обработки изделий;
  • полиры.

Оснащение и оборудование зуботехнической лаборатории будет не полным без мебели. Необходимый минимум для эффективной организации пространства:

  • рабочие столы;
  • шкафы для хранения материалов, инструментов, готовых изделий;
  • удобные стулья/кресла для зубных техников.

Главные правила оснащения зуботехнической лаборатории

  1. Составление списка. Это необходимо, чтобы при закупке упростить поиск необходимых товаров и ничего не забыть.
  2. Выбор качественного зуботехнического оборудования и материалов. Новые технологии обеспечивают высокое качество работы и производительность зуботехнической лаборатории.
  3. Выбор поставщика. Имея список товаров, можно провести анализ рынка (сравнить ассортимент, цены) и выбрать поставщика, который предлагает наиболее выгодные условия.

Оснащение зуботехнической лаборатории от Amel Dental Store

При выборе стоматологического интернет-магазина Амел Дентал Стор вы получаете ряд преимуществ:

  • широкий выбор товаров, а именно – наличие всех видов оборудования и материалов для зуботехнической лаборатории в одном каталоге;
  • новые технологии, качественные материалы лучших производителей;
  • наличие сертификатов соответствия на весь товар;
  • предоставление гарантии, сервисное обслуживание и консультации в процессе эксплуатации;
  • гибкость в вопросах сотрудничества.
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