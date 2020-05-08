Как выбрать поставщика зуботехнического оборудования

Организация работы стоматологического кабинета – задача не из простых, не говоря о многопрофильной стоматологической клинике, которой приходится оборудовать не только рабочие места стоматологов, но и зуботехническую лабораторию. Оснащение и оборудование зуботехнической лаборатории – тема, требующая отдельного внимания. Для полноценной работы этой функциональной единицы необходимо позаботиться о приобретении удобной мебели и специальной аппаратуры, качественных материалов и инструментов.
Стоматология процветает при условии высокого уровня предоставляемых услуг, а основополагающим фактором в обеспечении качественного обслуживания является не только уровень профессионализма врача, но и качество профессионального оборудования. В условиях современного рынка найти все необходимое для лаборатории можно в интернет-магазинах, но при этом важно быть уверенными, что имеешь дело с порядочным и ответственным поставщиком. Выбор поставщика – важный этап в организации работы зубного техника, поскольку от него будет зависеть не только первоначальное оснащение лаборатории, но и организованная, бесперебойная работа в дальнейшем (наличие необходимых материалов, своевременность поставок и т.д.)
Для полноценной работы зуботехнической лаборатории необходимо закупить для нее такие виды оборудования:
Следующий пункт в списке материально-технического оснащения лаборатории – это зуботехнические материалы:
Также потребуются вспомогательные материалы для зуботехнической лаборатории:
Оснащение и оборудование зуботехнической лаборатории будет не полным без мебели. Необходимый минимум для эффективной организации пространства:
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