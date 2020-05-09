На границе с Венгрией оптимизируют движение через КПП

Для оптимизации движения на пропускном пункте в Чопе планируется ввести электронную очередь. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Эта очередь, как прогнозируется, синхронизирует заезд транспорта, в частности грузовых авто, по времени, о котором водителей будут сообщать в специальном приложении или в виде SMS.

Отметим, в рамках рабочей поездки в Закарпатскую область президент Владимир Зеленский посетил пункт пропуска на границе с Венгрией.

«Будем работать над тем, чтобы сделать еще два нормальных современных пропускных пункта, чтобы разгрузить трафик», — отметил Зеленский.