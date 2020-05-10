Фирму «Венето» Михаила Бродского поймали на попытке продать тренажеры в донецкие казармы (ФОТО)

Фирму «Венето» обвинили в попытке поставок своей продукции в военные части оккупационных войск, расположенных в Донецке.

Компания, собственником которого является известный киевский бизнесмен и политик Михаил Бродский, специализируется на изготовлении мебели, детских площадок и тренажеров. В скандал попал руководитель производственных мощностей в городе Черкассы Александр Згиблов, заявил журналист Валентин Чернявский.

Он опубликовал видео и скрины своей переписки с директором «Венето». В ней Чернявский представился вымышленным именем бизнесмена, который просил у собеседника организовать поставки 30 тренажерных комплексов «Венето» в казармы оккупационных войск, расположенных в Донецке.

— Это в Донецк заказ, — сказал в разговоре на камеру Валентин Чернявский.

— Да-да, понимаю, — ответил Александр Згиблов.

— В казармы их. Поэтому, в принципе, если будет «такое-себе» качество... Главное — удешевить, чтоб быстро отправить, — продолжил Чернявский.

— В сам Донецк в казармы? А кто ж там в тех казармах?, — решил уточнить услышанное руководитель «Венето».

— Я без понятия, если честно. Мы покупаем у вас и потом просто туда передаем, — ответил Чернявский, сыгравший роль вымышленного заказчика.

— Хорошо, — сказал Згиблов.

— Тогда в Вайбер я скину вам всю информацию, — добавил Чернявский.

— Да, пожалуйста, — согласился Александр Згиблов.

Позже инициатор расследования-провокации Валентин Чернявский опубликовал подтверждение намерений Згиблова сотрудничать с компанией, которая планировала поставлять продукцию «Венето» в донецкие казармы.

В переписке в мессенджере Viber, которая началась после телефонного звонка, Згиблов уточнили у собеседника точную дату и время для предварительной встречи. Стороны даже договорились о личном знакомстве.

После этого, вымышленный персонаж, за которым скрывался Чернявский, сменил риторику и потребовал от Зглибова конфиденциальности сделки с «сепарами», на что не получил ответ.

Реагируя на скандал, Згиблов сказал, что таким образом он пытался вывести на чистую воду непорядочных бизнесменов и сдать их правоохранительным органам. Однако Чернявский сомневается в правдивости данной версии, считая ее попыткой фирмы «Венето» сгладить последствия сепаратистского скандала.

«Через несколько дней после звонка я написал в Viber, как и договаривались. Меня с радостью ждали. Но когда я решил понаглеть полностью и открытым текстом упомянул о „сепарах“, начался „мороз“. Почему? Поняли, что что-то не то. Меня не раскручивали на реквизиты, мне никто не звонил, чтобы поймать наглых торгашей с оккупантами. Абсолютно ничего», — развенчивает версию Згиблова журналист Чернявский.

Александр Згиблов также является депутатом городского совета Черкасс и не скрывает своих патриотических взглядов.

Собственник фирмы «Венето» бизнесмен и политик Михаил Бродский пока не комментировал скандал.