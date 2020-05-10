Войти
Путин выступил с обращением к народу Австрии по местному телевидению
резонанс
Путин выступил с обращением к народу Австрии по местному телевидению
Трампа каждый день будут тестировать на коронавирус
решение
Трампа каждый день будут тестировать на коронавирус

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В трех областях больных коронавирусом за сутки стало меньше за счет выздоровления

578
В трех областях больных коронавирусом за сутки стало меньше за счет выздоровления

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 с начала пандемии превысило за прошедшие сутки количество активных случаев болезни в Херсонской области в дополнение к Винницкой и Кировоградской, где оно было больше уже ранее.

При этом, согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в воскресенье утром, в Херсонской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях количество выздоровевших за минувшие сутки превысило количество заболевших, и количество болеющих таким образом в этих областях снизилось. Больше всего новых случаев заболевания зафиксировано во Львовской, Ровенской, Харьковской и Черновицкой областях.

Всего за минувшие сутки:

в Винницкой области за минувшие сутки подтверждено 22 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 13 случаев выздоровления (с начала пандемии — 544 заболевших, 6 умерших и 291 выздоровевший), сейчас в области болеет 247 человек (за сутки на 8 больше);

в Волынской области — 25 новых случаев заболевания, умерших и выздоровевших не было (за все время — 470 заболевших, 10 умерших и 119 выздоровевших), сейчас болеет 341 человек;

в Днепропетровской области — 23 новых случая заболевания и 1 — смерти (с начала пандемии 704 заболели, 6 умерли и 75 выздоровели), болеет 623 человек (за сутки на 22 больше);

в Донецкой области — 1 новый случай заболевания, умерших и выздоровевших не было (с начала пандемии — 100 заболевших, 3 умерших и 20 выздоровевших), сейчас болеет 77 человек;

в Житомирской области — 32 новых случая заболевания и 7 — выздоровления (517 заболели, 11 умерли и 54 выздоровели с начала пандемии), сейчас болеет 452 человека (за сутки на 25 больше);

в Закарпатской области — 695 новых случаев заболевания и 1 — смерти (за все время 695 заболевших, 16 умерших и 99 выздоровевших), сейчас болеет 580 человек (за сутки на 16 больше);

в Запорожской области — 8 новых случаев заболевания и 1 — выздоровления (всего 328 заболевших, 7 умерших и 120 выздоровевших), сейчас болеет 201 человек (на 7 больше за сутки);

в Ивано-Франковской области за минувшие сутки подтвержден 21 новый случай заболевания и 37 — выздоровления (1 116 заболевших, 61 умерший и 218 выздоровевших с начала пандемии), сейчас болеет 837 человек (на 16 меньше за сутки);

в г.Киеве за минувшие сутки 34 новых случая заболевания, 3 случая смерти и 4 случая выздоровления (всего 1 805 случаев заболевания, 37 — смерти и 138 — выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 1 630 человек (за сутки на 27 больше);

в Киевской области — 13 новых случаев заболевания и 2 — выздоровления (с начала пандемии 972 заболели, 20 умерли и 119 выздоровели), сейчас болеют 833 человека (за сутки на 11 больше);

в Кировоградской области — 5 новых случая заболевания и 1 — выздоровления (за все время 416 заболели, 20 умерли и 239 выздоровели), сейчас болеет 157 человек (на 4 больше за сутки);

в Луганской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки нет (с начала пандемии 42 заболели и 14 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 28 человек;

во Львовской области — 54 новых случаев заболевания, 1 — смерти и 9 — выздоровления (за все время — 753, 19 и 152 соответственно), сейчас болеет 582 человека (на 44 больше за день);

в Николаевской области — 17 новых случаев заболевания, умерших и выздоровевших не было (за все время 221 заболевший, 5 умерших и 49 выздоровевших), сейчас болеет 167 человек;

в Одесской области — 17 новых случаев заболевания и 5 — выздоровления (за все время 636 заболели, 5 умерли и 32 выздоровели), сейчас болеет 599 человек (на 12 больше, чем днем ранее);

в Полтавской области — 6 новых случаев заболевания и 2 — выздоровления (246 заболевших, 8 умерших и 106 выздоровевших за все время), болеет 132 человека (за сутки на 4 больше);

в Ровенской области за сутки подтверждено 49 новых случая заболевания, умерших и выздоровевших не было (за все время — 926 заболевших, 16 умерших и 142 выздоровевших), сейчас болеет 768 человек;

в Сумской области — 2 новых случая заболевания и 2 — выздоровления (за все время 154 заболели, 4 умерли и 74 выздоровели), сейчас болеет 76 человек, как днем ранее;

в Тернопольской области — 22 новых случая заболевания и 28 — выздоровления (за все время — 999, 18 и 310 соответственно), сейчас болеет 671 человек (за сутки на 6 меньше);

в Харьковской области — 44 новых случая заболевания, 2 случая смерти и 6 — выздоровления (за все время — 5728, 16 и 67 соответственно), сейчас болеет 489 человек (за сутки на 36 больше);

в Херсонской области — 3 новых случая заболевания и 11 — выздоровления (за все время 159 заболевших, 2 умерших и 80 выздоровевших), сейчас болеет 77 человек (на 8 меньше за сутки);

в Хмельницкой области 10 новых случаев заболевания и 1 — выздоровления (за все время 175 заболевших, 7 умерших и 49 выздоровевших), сейчас болеет 119 человек (на 9 больше за сутки);

в Черкасской области 8 новых случая заболевания и 4 — выздоровления (с начала пандемии — 341, 12 и 144 соответственно), сейчас болеет 185 человек (на 4 больше за сутки);

в Черновицкой области за минувшие сутки 89 новых случая заболевания, 6 случаев смерти и 18 случаев выздоровления (2 268 заболевших, 76 умерших и 338 выздоровевших за все время), сейчас в области болеет 1 864 человек (на 65 больше, чем днем ранее);

в Черниговской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки нет (с начала пандемии — 73 заболевших, 6 умерших и 11 выздоровевших), сейчас болеет 56 человек.

Читайте также: Во Франции продлили режим чрезвычайного положения до 10 июля

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 522 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 15 человек из числа ранее заболевших скончались, 151 выздоровел. В настоящее время в Украине болеет Covid-19 11 тыс 781 человек, что на 356 больше, чем сутками ранее.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 10 мая 2020
Суббота, 9 мая 2020
Пятница, 8 мая 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

От монетарного безумия к фискальному бешенству

В апреле 2020 года чистые заимствования Госказначейства США составили 1,4 трлн. долл. Это рекорд месячных заимствований с колоссальным отрывом от предыдущих максимумов - 480 млрд. долл. в октябре 2008 и 378 млрд. долл. в феврале 2010.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Десять тенденций, ведущих мир в «Очень великую депрессию» 2020-х годов

После финансового кризиса 2007-2009 годов дисбалансы и риски, которыми была полна мировая экономика, усугублялись политическими ошибками. Правительства не занимались устранением структурных проблем, обнаружившихся во время финансового краха и дальнейшей рецессии. Они откладывали необходимые решения, создавая серьезные негативные риски, которые сделали новый кризис неизбежным. Теперь, когда кризис начался, существовавшие угрозы только обострились. К сожалению, даже если нынешняя «Очень великая рецессия» приведет к слабому, U-образному восстановлению экономики уже в этом году, за ней последует резкий обвал L-образной «Очень великой депрессии» в ближайшем десятилетии.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Власть не справилась с карантином, берегите себя

Власть не справилась с карантином. И дело не в антикризисных мерах. По большому счету, большинство принятых решений - формально - были вовремя и, как говорится, в правильном направлении. Дело в другом. За рапортами и сводками о рейсах, масках, полицейских патрулях и бюджетных перетрясках люди так и не увидели собственно государства.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016