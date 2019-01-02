Нацбанк оштрафовал «дочку» российского Сбербанка за отмывание доходов

Национальный банк Украины оштрафовал в декабре 2018 года «дочку» российского Сбербанка на 94,73 млн гривен за нарушения законодательства по итогам проверки по предотвращению и противодействию отмыванию доходов. Об этом в среду сообщила пресс-служба регулятора.
«НБУ применил к акционерному обществу Сбербанк меры воздействия в виде штрафа в размере 94,73 млн гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд гривен)», — говорится в сообщении НБУ.
В Нацбанке утверждают, что «дочка» российского Сбербанка, в том числе на основании фиктивных документов, «продолжала совершать масштабные финансовые операции по выдаче наличных средств со счетов клиентов — юридических лиц, которые содержат признаки тех, которые могут быть связаны с легализацией доходов и осуществлением фиктивного предпринимательства».
По итогам проверки под штрафные санкции также попали «Райффайзен банк Аваль», «Первый украинский международный банк», банк «Глобус» и «Банк Фамильный».
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