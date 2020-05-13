Конфликт внутри ВСК по футболу: депутаты не могут написать вывод

Внутри парламентской Временной следственной комиссии по вопросам строительства футбольных мини-полей произошёл конфликт между депутатами. Часть из них подозревает своих коллег в получении неправомерной выгоды, сообщает издание Главное.

Работа ВСК сегодня находится на этапе подготовки итогового отчета, а 15.05 уже официально истекает срок ее полномочий. Представить выводы комиссии во время депутаты не успевают. Хотя, изначально планировали их утвердить 7 мая, потом — 12 мая.

Конфликт внутри комиссии нарастал постепенно. Часть депутатов говорят, что наблюдают попытки использовать их в интересах третьих лиц с первых дней работы. Некоторые делали даже публичные заявления в СМИ с призывами не политизировать ВСК.

За последние две недели, сообщает СММ, депутаты так и не смогли договориться по сути конечного вывода комиссии.

По словам очевидцев, есть три депутата во главе с Григорием Мамкой (замглавы комиссии, ОПЗЖ), которые давят на остальных членов ВСК, срывают голосование и «угрожают проблемами». Их виденье будущего вывода комиссии противоречит мнению большинства.

Издание напоминает, что информация касательно работы Мамки в интересах Григория Суркиса давно публична. Более того, звучали даже суммы, которые якобы платит бывший глава ФФУ за продвижение своих целей в «футбольной» комиссии.

Утверждается, что попытки Мамки «завербовать» членов ВСК продолжались все праздники.

Суммы обещанных гонораров за этот период выросли почти вдвое, пишут журналисты. Продать свой голос в ТСК согласилось, пока, все же меньше половины ее представителей.

Напомним, ВСК по строительству футбольных полей была создана 15 ноября прошлого года.