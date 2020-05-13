Украина продлевает санкции против российских сайтов и соцсетей

Совет национальной безопасности и обороны передал в Офис президента проект указа о применении санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов.
Об этом сообщается на официальной странице СНБО в Facebook.
«Члены Совета национальной безопасности и обороны Украины рассмотрели в установленном порядке предложения субъектов внесения, определенных статьей 5 Закона Украины „О санкциях“, по применению ограничительных мероприятий (санкций). По результатам рассмотрения большинством членов СНБО Украины решение о применении, отмене и внесении изменений в ограничительных мероприятий (санкций) принято», — отмечается там.
Этим решением, среди прочего, предусматривается применение ограничительных мер (санкций) в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности «Mail.ru», «ВКонтакте», «Одноклассники» и др.
Отмечается, что с целью введения в действие принятого решения соответствующий проект указа президента Украины передан в Офис президента.
Решение о применении ограничительных мероприятий (санкций) принималось путем письменного опроса членов СНБО Украины, что предусмотрено регламентом подготовки заседания СНБО.
Пакет документов заседания СНБО был официально направлен всем членам Совбеза 7 мая 2020 года.
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