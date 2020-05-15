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В Греции разрешат поездки внутри страны и откроют пляжи

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В Греции разрешат поездки внутри страны и откроют пляжи

Поездки жителей Греции по континентальной части страны и на остров Крит разрешены с 18 мая. Об этом сообщил в четверг на брифинге официальный представитель правительства Стелиос Пецас.

В рамках поэтапной отмены жестких ограничительных мер, введенных с начала марта для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, жителям разрешили с 4 мая выходить из домов и перемещаться только в рамках района проживания. На греческие острова до сих пор было разрешено ездить только их жителям, причем тем грекам, которые туда ранее уехали, было запрещено возвращаться на континент до окончания ограничительных мер.

Пецас также отметил, что с воскресенья, 17 мая, в церкви Греции будут допускаться верующие на Божественную литургию.
По словам представителя кабинета, с 18 мая в классы вернутся учащиеся первого и второго курсов лицеев, а также гимназий. В понедельник открываются зоопарки и ботанические сады, вновь заработают археологические площадки, начнутся репетиции в театральных коллективах и съемки фильмов и сериалов со строгими правилами защиты персонала.

Напомним, что с прошлого понедельника в Греции начали работать многие розничные магазины, а также предприятия услуг. Вернулись на работу около трети всех работников и предприятий, деятельность которых была приостановлена. За парты снова сели учащиеся третьего курса лицеев, продолжив уроки в новых условиях.

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Также правительство решило досрочно открыть начиная с субботы 515 организованных пляжей, поскольку согласно метеорологическим прогнозам в Греции наступает очень жаркая погода, когда столбик термометра будет в течение недели достигать 37-42 градусов по Цельсию.

Кроме того, в пятницу будут объявлены санитарные правила, касающиеся воздушных, паромных и автомобильных перевозок.

Греция, коронавирус
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