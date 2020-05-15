Экономика Китая начала восстанавливаться

Китайская экономика продолжила восстановление в апреле, однако активность еще не вернулась к нормальным уровням после спада, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19, заявила официальный представитель Государственного статистического управления КНР Лю Айхуа.
«Мы видим положительную динамику большинства индикаторов, — сообщила Лю Айхуа в ходе брифинга в пятницу, передает Интерфакс. — В определенной степени улучшение связано с отложенным подъемом».
По ее словам, промышленные компании чувствуют себя лучше, чем представители сферы услуг и строительного сектора.
Согласно данным на 25 апреля, около 85% крупных промышленных компаний КНР восстановили более половины своих операций, отметила она. В сфере услуг и строительном секторе доля таких компаний составляла соответственно 70% и 60%.
Объем промпроизводства в Китае в апреле вырос на 3,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, тогда как розничные продажи снизились на 7,5%.
Лю Айхуа отметила, что промышленный сектор КНР восстанавливается быстрее, чем потребительский, учитывая сохраняющиеся сложности в таких сферах, как туризм и ресторанный бизнес.
Отвечая на вопрос о том, сможет ли китайская экономика избежать рецессии, Лю Айхуа заявила, что преодолеть ущерб, нанесенный экономике коронавирусом, будет сложно, учитывая, что вспышка в Китае переросла в пандемию.
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и что тут удивительного? это же не па_Рашка или её клон Хохляндия!