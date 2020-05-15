РФ обжаловала решение суда Гааги о взыскании $57 млрд в пользу ЮКОСа

Россия обжаловала решение апелляционного суда Гааги, взыскавшего с Москвы $57 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Министерства юстиции РФ.
"15 мая Российская Федерация подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения Апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК "ЮКОС", обязывающего Россию выплатить $57 млрд США в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба", - подчеркнули в Минюсте.
В министерстве заверили, что Россия будет последовательно отстаивать свои интересы как в кассационной инстанции Нидерландов, так и в других юрисдикциях.
ЮКОС объявили банкротом после того, как осудили ее собственника Михаила Ходорковского в 2005 году. Ее активы перешли к государственным российским компаниям, в частности к Роснефти.
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