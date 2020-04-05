За сутки коронавирусом в Киеве заболел 31 человек, один случай – летальный

За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилась еще на 31 человека, один случай — летальный, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье утром.
«На сегодня в столице уже 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели за сутки: 18 женщин в возрасте от 21-го до 78-ти лет; 13 мужчин в возрасте от 19-ти до 78-ми лет. Один — 71-летний мужчина — скончался», — написал Кличко на своей странице в соцсети Фейсбук.
По его информации, 10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы. 21 — лечатся дома на самоизоляции, под контролем медиков.
«Только трое киевлян из тех, которые заболели за прошедшие сутки, выезжали недавно за границу. Другие границ Украины не покидали. Это означает, что вирус все больше охватывает Киев», — добавил Кличко.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016