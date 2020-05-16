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В Греции из-за рекордной жары открыли более 500 пляжей

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В Греции из-за рекордной жары открыли более 500 пляжей

Пляжи со структурами для организованного отдыха были закрыты 15 марта по решению правительства для предотвращения скопления там людей в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Организованные пляжи планировалось открыть с 1 июня, однако из-за очень жаркой погоды — столбик термометра в последние дни поднимается в тени до 42 градусов — пляжи разрешили посещать уже с субботы.

При этом министерство по делам защиты граждан поставило жесткие условия для пресечения распространения коронавируса, которые должны выполнять администрации пляжей и их посетители. Работники пляжей должны обязательно на входе регистрировать количество людей. Максимальное число отдыхающих, которые на них допускаются, составляет 40 человек на 1000 кв. м. Минимальное расстояние между осями зонтов установлено 4 м.

Под один зонт можно поставить до двух шезлонгов, исключение сделано для семей с несовершеннолетними детьми. Минимальное расстояние между двумя лежаками, расположенными под разными зонтами, должно составлять 1,5 м.

Кафе, рестораны, закусочные и бары на организованных пляжах должны работать только на вынос. Расставленных столов не должно быть. Продукция этих точек питания должна продаваться только в упаковке, и ее приготовление на самих пляжах запрещено. Запрещается продажа алкогольных напитков.

По словам министерства, минимальное расстояние между клиентами, ожидающими в очереди обслуживания, должно составлять 1,5 м. Работникам настоятельно рекомендуется использовать маски. Персонал организованных пляжей обязан дезинфицировать шезлонги и кресла после каждого клиента, а также регулярно дезинфицировать туалеты и души. Отдыхающие должны приносить и использовать собственные полотенца. Командные виды спорта на пляжах остаются под запретом.

Организованные пляжи пока будут использоваться только местными жителями, так как въездной туризм в стране на данный момент ограничен. Правительство ожидает общего решения ЕС в отношении снятия запрета на авиасообщение внутри Евросоюза.

Правительство также сообщило, что изучается вопрос об открытии ресторанов, кафе, баров и других предприятий общественного питания с 25 мая, если это позволят эпидемиологические условия. Предполагалось, что объектам общественного питания разрешат обслуживать клиентов за столиками на открытом воздухе с 1 июня, однако власти убеждаются, что запрет можно отменить быстрее, потому что большинство жителей ведет себя ответственно и выполняет указания по мерам предотвращения инфицирования, в том числе носит маски в общественном транспорте и закрытых помещениях.

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Ситуация с коронавирусом в Греции по сравнению со многими соседними европейскими странами сравнительно благоприятна. По данным на 15 мая, число инфицированных коронавирусом в стране с 27 февраля составило 2 810, большая часть из них выздоровела. За два с половиной месяца умерли 160 человек с подтвержденной инфекцией.

Греция, коронавирус
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