С медиками обещают расплатиться за март в начале следующей недели

14 регионов Украины уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам за непосредственную работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.
При этом в Николаевской области не фиксировали ни одного больного COVID-19 в марте, а Черновицкая область, где распространение болезни было самым большим, будет нуждаться в дофинансировании. По словам Степанов, другие регионы завершат выплату надбавок в начале следующей недели.
«Рад, что процесс движется. Уже получил положительные отзывы медиков, которые получили надбавки. Этот процесс идет быстро, когда налажено сотрудничество Кабинета министров и местной власти. В Херсонской области все выплаты завершили еще на прошлой неделе, среди лидеров — и Днепропетровская и Львовская области. В то же время Волынь, Луганская, Ровенская область и некоторые другие области до сих пор застряли в бюрократической волоките. А надо начинать уже выплаты за апрель», — подчеркнул Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас больницы заключают соглашения с Национальной службой здоровья Украины для выплаты надбавок за работу с пациентами с COVID-19 за апрель, и пообещал сделать все возможное для ускорения процесса.
На совещании также констатировали, что в Украине за минувшие сутки зафиксировано как рекордное количество заболевших коронавирусом, так и выздоровевших от инфекции.
«По состоянию на сегодня в Украине установлено два рекорда — по количеству заболевших коронавирусной инфекцией, и тех, кто выздоровел: 528 и 433 человека соответственно», — отмечает пресс-служба президента.
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