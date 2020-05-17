В США нашли антитела, полностью защищающие организм от коронавируса

Американская биофармацевтическая компания Sorrento Therapeutics считает, что ее ученым удалось выявить тип антител, которые полностью защищают человеческие клетки от проникновения коронавируса и выводят его из организма в течение четырех дней. Об этом основатель и руководитель этой фирмы со штаб-квартирой в Сан-Диего (штат Калифорния) Генри Джи рассказал в пятницу телеканалу Fox News Channel.
По словам исследователя, антитело STI-1499 способно «на 100% подавлять» коронавирус и может начать применяться на несколько месяцев раньше срока выхода на рынок вакцины, которая еще не создана. «Мы хотим подчеркнуть, что метод исцеления есть. Имеется решение, работающее на 100%. Если в вашем организме есть антитело нейтрализующего действия, то вам не понадобится соблюдать безопасную дистанцию», — сказал он.
По словам Джи, его ученые за минувшее десятилетие выделили и изучили миллиарды антител, из которых было отобрано несколько сотен наиболее многообещающих видов. Около десятка антител продемонстрировали способность в разной степени эффективно блокировать проникновение коронавируса в клетки легких человека и других млекопитающих, используя молекулы белка ACE2. А STI-1499 делает это успешно во всех случаях.
«Когда антитело не позволяет вирусу проникнуть в клетку человеческого организма, то вирус не выживает. Если они не могут проникнуть в клетку, то не способны воспроизводиться. Другими словами, вирус в конце концов умирает, если не давать ему проникнуть в клетку», — пояснил исследователь. По его выражению, STI-1499 обволакивает коронавирус и вымывает его из организма за четыре дня без каких-либо побочных эффектов.
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