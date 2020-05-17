В Харькове врачи скорой помощи завтра выйдут на забастовку

В Харькове медики скорой помощи завтра, 18 мая, намерены начать бессрочную забастовку. Такое решение врачи приняли из-за того, что им так и не выплатили надбавку за дополнительный риск при работе в период эпидемии коронавируса, и не обеспечили костюмами спецзащиты.

Медики написали открытое письмо председателю облгосадминистрации Алексею Кучеру, в котором анонсировали свои действия. Письмо подписали больше 60 человек, оно размещено на странице в Facebook волонтера Натальи Поповой, сообщат местные СМИ.

«Мы все ездим на COVID-19, пневмонии, подозрения, перевозы подтвержденных. Все члены бригады контактируют с пациентами и в равной степени подвержены заражению. Менее 5% наших коллег получили выплаты», — говорится в письме.

Медики также пишут, что используют одноразовые костюмы по два и больше раз, что противоречит правилам.

Забастовку планируется начать в понедельник, 18 мая, в 7:30. Сбор — на 1-й подстанции на ул. Отакара Яроша, 3а.