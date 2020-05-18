Минфин 19 мая расширит предложение ОВГЗ

Министерство финансов в дополнение к традиционным в последние недели «коротким» 3- и 6-мес. гривневым облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ) 19 мая предложит к первичному размещению также 9- и 12-мес. гривневые бумаги и 7-мес. долларовые.
Согласно информации на сайте ведомства, все выпуски выставляются на продажу без ограничения по объему.
Как сообщалось, за три последних недели первичных аукционов, возобновленных после длительного перерыва, Минфину удалось привлечь 34,8 млрд грн и $164 млн. В частности, на минувшей неделе объем продаж вырос до 19,39 млрд грн с 10,02 млрд грн нетелей ранее. Ставки остались на уровне 11,26-11,28% годовых, 3-мес. бумаг было продано вдвое больше, чем 6-мес.
Долларовые бумаги последний раз предлагались на аукционах в конце апреля: Минфину удалось привлечь $111 млн на 8 мес. под 3,5% годовых.
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