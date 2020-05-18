Зеленский сделает Курбан-Байрам и Ураза-Байрам государственными праздниками

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшие дни он планирует подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал в понедельник на встрече с представителями крымскотатарского народа.

Президент также инициировал создание рабочей группы в Офисе президента, в составе которой будут крымские татары, для решения проблемных вопросов крымскотатарского народа.

«Чтобы эта рабочая группа давала нам предложения, мы обменивались этими предложениями и очень быстро двигались», — сказал он в понедельник на встрече с представителями крымскотатарского народа, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что по итогам договоренностей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Херсонской области будет построено 500 квартир для переселенцев из Крыма. Президент заверил, что никаких проблем с выделением земли и строительством квартир нет. Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев обеспечит выполнение этого поручения. Зеленский предложил обсудить в рабочей группе детали о выделении жилья для крымских татар.

Кроме того, в Киеве планируется построить новую большую мечеть. Президент подчеркнул, что он ждет от крымских татар проект этой мечети и готов поддержать его.

Также на административной границе Херсонской области и временно оккупированной Автономной Республики Крым будет построен большой хаб.

«Чтобы люди, которые временно живут на временно оккупированной территории Крыма, видели, как мы относимся к крымчанам, к крымским татарам. Чтобы они приезжали и видели действительно другой вид, „витрину“ нашей страны», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что рабочая группа должна рассматривать не только правовые, но и экономические вопросы, которые беспокоят крымских татар.