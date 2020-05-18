В США заявили об успехе в разработке вакцины от коронавируса

Американская клинико-биотехнологическая компания Moderna объявила об успешной первой фазе испытаний препарата mRNA-1273 для изготовления эффективной вакцины от коронавируса.
Об этом говорится в официальном сообщении компании.
«Moderna, Inc. объявила о положительных промежуточных клинических данных экспериментального препарата mRNA-1273 для изготовления вакцины против нового коронавируса (SARS-CoV-2) во время первой фазы исследований под руководством Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США», — отмечается в сообщении.
Как уточнили в компании, исследования проводились в нескольких группах людей разного возраста, получавших дозы по 25, 100 и 250 микрограммов. При этом была выявлена зависимость уровня защиты иммунитета от дозы препарата.
У всех пациентов, которые первыми начали участвовать в исследованиях, на 43-й день в организме были обнаружены антитела к коронавирусу в таком же количестве, как у людей, которые выздоровели от COVID-19, или большем.
«Препарат mRNA-1273 в основном проявил себя как безопасный и такой, что хорошо переносится», — отметили в Moderna.
Единственный побочный эффект был обнаружен у одной пациентки в виде покраснения вокруг места инъекции, но оно было скоротечным и не нуждалось в дополнительном медицинском вмешательстве.
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