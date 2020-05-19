Лигу Чемпионов могут завершить в формате «Финала четырех»

Рабочая группа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), разрабатывающая формат завершения Лиги чемпионов в условиях пандемии коронавирусной инфекции, склоняется к варианту определить победителей четвертьфиналов турнира по результатам одного, а не двух матчей. Об этом сообщает испанская газета AS.

Как уточняется в публикации, четыре лучшие команды разыграют победу в самом престижном европейском клубном турнире в формате «Финала четырех», при котором в одной второй также будет проведено лишь по одной встрече. Все поединки состоятся в Стамбуле. Данное предложение, пишет AS, пользуется наибольшей поддержкой всех принимающих участие в обсуждении сторон.

Текущие розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы приостановлены на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19. Согласно официальной позиции организаторов, первенства должны быть завершены по спортивному принципу до конца лета. УЕФА призвала все лиги доиграть национальные чемпионаты до 2 августа. В организации заявили, что Лига чемпионов и Лига Европы либо будут идти параллельно национальным турнирам, либо возобновятся после их окончания.

СМИ писали, что УЕФА планирует возобновить розыгрыш Лиги Европы 2–3 августа, а Лиги чемпионов 7–8 августа. По данным Sky Sport, финал ЛЕ состоится 27 августа в Гданьске, ЛЧ — 29 августа в Стамбуле. В парах одной восьмой Лиги чемпионов «Ювентус» — «Лион», «Бавария» — «Челси», «Манчестер Сити» — «Реал» и «Барселона» — «Наполи» успели провести только первые игры. Путевки в 1/4 финала себе оформили ПСЖ, «Атлетико», «Лейпциг» и «Аталанта».