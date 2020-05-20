Фракция «Батькивщины» в Раде ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у одного из нардепов

Парламентская фракция «Батькивщина» ушла на самоизоляцию и не появится в Верховной Раде, пока ее депутаты не пройдут тест на коронавирус и не удостоверятся, что здоровы, сообщила вице-спикер Елена Кондратюк.
«Вы видите, что сегодня нет в зале... фракции „Батькивщина“. К сожалению, один из наших коллег, а именно Олег Мейдич заболел, у него подтвержден коронавирус. Как ответственная, фракция сегодня отсутствует в зале, потому что все депутаты пошли на самоизоляцию и пока не будет проведено тестирование каждого из депутатов и не будет решения о том, что они все здоровы, они не возвратятся в этот зал», — сказала Кондратюк на пленарном заседании парламента в среду.
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