Facebook обещает противостоять попыткам вмешательства в выборы в США

Компания Facebook готова к предотвращению возможных попыток вмешательства в ход избирательного процесса в США и борьбе с дезинформацией на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом в опубликованном в четверг интервью Би-би-си сообщил глава Facebook Марк Цукерберг.
«Мы многому научились с 2016 года, и я весьма уверен в том, что мы сможем защитить целостность предстоящих выборов», — сказал он, имея в виду выборы президента Соединенных Штатов, которые запланированы на 3 ноября 2020 года.
Говоря об информационной политике Facebook во время пандемии, Цукерберг заявил, что социальная сеть удалила материалы, в которых содержалось утверждение, что развертывание сетей мобильной связи 5G якобы стало причиной распространения коронавируса. «Мы не хотим, чтобы дезинформация вирусно распространялась по всей сети, поэтому мы работаем с независимыми корректорами. После вспышки COVID-19 они вынесли 7,5 тыс. уведомлений о дезинформации, в результате чего мы выдали 50 миллионов предупредительных меток к опубликованным материалам. Мы знаем, что они эффективны, потому что в 95% случаев пользователи не открывают материал с предупредительной меткой», — сказал он.
Цукерберг также прокомментировал удаление Facebook заявления президента Бразилии Жаира Болсонару о том, что ученые доказали эффективность гидроксихлорохина при лечении коронавируса. «Очевидно, что это неправда, поэтому мы удалили его. Не важно, кто это говорит», — добавил он.
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