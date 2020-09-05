Цукерберг ожидает беспорядки после выборов в США

Основатель Facebook Марк Цукерберг считает, что после выборов президента США, назначенных на 3 ноября, в стране могут начаться беспорядки. Об этом он заявил в интервью Axios.
«К сожалению, я думаю, что есть повышенный риск беспорядков в период между голосованием и объявлением результата. Я думаю, что нам надо сделать все возможное, чтобы снизить риск насилия», — сказал он.
Цукерберг отметил, что подсчет голосов на выборах может занять несколько дней или даже недель, и поэтому Facebook и СМИ должны «готовить население к тому, что в этом нет ничего незаконного».
Глава Facebook сообщил, что соцсеть будет помечать публикации, которые направлены на то, чтобы «лишить результаты выборов легитимности». Специальным знаком будут отмечаться и посты кандидатов, которые объявят о своей победе до того, как появятся официальные результаты голосования.
3 сентября Цукерберг заявил, что Facebook примет ряд мер «для защиты демократии» в США. Соцсеть за неделю до выборов перестанет размещать политическую рекламу, ограничит число чатов в Messenger, куда можно будет переслать одно и то же сообщение, чтобы предотвратить распространение фейковой информации, а также будет удалять посты, призывающие отказаться от голосования из-за риска заразиться COVID-19.
По мнению Цукерберга, предстоящие выборы будут не совсем обычными. «Я также обеспокоен тем, что наша страна очень сильно разделена, ...и в стране возникнет повышенный риск гражданских волнений», — написал он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016