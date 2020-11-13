Глава Facebook обратился к сотрудникам из-за результата Байдена

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг на фоне публикуемых в социальной сети постах пользователей о том, что Джо Байден не является избранным президентом США, публично заявил, что демократ будет следующим президентом. Об этом сообщает BuzzFeed.

По данным портала, Цукерберг впервые признал факт того, что победителем на выборах стал Байден. До этого сооснователь Facebook не высказывался на эту тему. «Я считаю, что исход выборов теперь ясен, и Джо Байден станет нашим следующим президентом. Важно, чтобы люди были уверены в том, что выборы в основе своей были справедливыми, и это касается десятков миллионов людей, проголосовавших за Трампа», — сказал Цукерберг на онлайн-встрече с сотрудниками компании.

Комментируя многочисленные сообщения пользователей Facebook, в которых они критиковали Байдена и высказывались против того, чтобы он стал следующим президентом, Цукерберг сказал: «Часть того, что мы видим здесь, — это люди, которые призывают к пересчету голосов и судебным разбирательствам, что во многих случаях является их правом и что вы видите на многих выборах». «Но я думаю, что людям бесполезно ожидать, что результат выборов будет не таким, как предполагалось», — добавил он.

Как отмечает BuzzFeed, замечания миллиардера прозвучали менее чем через три часа после того, как президент США Дональд Трамп использовал Facebook, чтобы сделать ложное, по утверждению портала, заявление о том, что компания, выпускавшая оборудование для подсчета результатов, произвела манипуляции с голосами в штате Пенсильвании. Это заявление, которое также было опубликовано в Twitter, репостнули более 180 тыс. пользователей Facebook.

BuzzFeed напомнил о прошлых отношениях Байдена с Цукербергом. В частности, в январе демократ в интервью The New York Times называл главу Facebook «настоящей проблемой». Вопрос на тему их отношений был задан Цукербергу во время общения с сотрудниками компании. Гендиректор Facebook преуменьшил значение конфликта, заявив, что компания и команда Байдена «обеспокоены одними и теми же проблемами». «Надеюсь, мы найдем способы работать вместе», — сказал Цукерберг.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Их итоги официально еще не объявлены, но 7 ноября американские СМИ сообщили о победе Байдена в нескольких ключевых штатах. Таким образом, демократ получил необходимые для победы 270 голосов коллегии выборщиков. Трамп отказался признать поражение и заявил о планах опротестовать результаты в нескольких штатах.

Большинство западных лидеров поздравили Байдена с победой.