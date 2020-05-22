МВФ выделит Украине кредит на $5 млрд

Международный валютный фонд и власти Украины предварительно договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей предоставление Киеву $5 млрд. Об этом сообщила пресс-служба МВФ.
«Сотрудники МВФ и украинские власти достигли договоренностей на рабочем уровне по экономической политике для нового 18-месячного резервного кредита (SBA). Новый SBA с запрошенным доступом к 3,6 млрд SDR (Special Drawing Rights), эквивалентный $5 млрд, направлен на обеспечение баланса платежей и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям Украины справиться с последствиями удара COVID-19», — заявила глава миссии МВФ на Украине Иванна Владкова Голлар.
По ее словам, руководство фонда и его исполнительный совет рассмотрят соглашение в ближайшие недели.
До этого президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может получить первый «быстрый транш» от МВФ в размере $2 млрд, если выполнит два условия фонда. Для этого нужно было принять закон о невозврате национализированных банков бывшим акционерам и провести реформу, предполагающую отмену запрета на продажу сельскохозяйственных земель. Оба єти условия выполнены.
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