Мужчина в лесу Житомирской области расстрелял из ружья семь человек

В ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области один из членов компании друзей, которые выехали на рыбалку, расстрелял семь человек, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в пятницу утром.
По его словам на берегу ставка, неподалёку от с.Новоселица Попельнянского района Житомирской области отдыхала компания киевлян, которые там собрались половить рыбы. Всего по данным следствия их было 9 человек, включая арендатора ставка 1962 г.р.
«После распития спиртных напитков 6-ро отдыхавших легли спать в стоящем на берега пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором ставка. Около 1.00 ночи, арендатор ставка, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки «ИЖ», — написал Геращенко на своей странице в Фейсбук.
По информации замглавы МВД, арендатор ставка сначала убил двоих мужчин, которые оставались рядом с ним, затем начал расстреливать 6-х спящих.
«Всего он успел расстрелять семерых человек. Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию», — подчеркнул Геращенко.
Подозреваемый в убийстве 7 человек задержан полицейскими и находится под стражей. Оружие убийства изъято.
«Задержанный будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу после чего суд решит вменяемый он или нет. Думаю, что суд не будет иметь другого решения как пожизненного лишения свободы для человека, лишившего жизни семерых», — резюмировал Геращенко.
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