Украина ввела антидемпинговые пошлины на ряд товаров из Китая, РФ и Беларуси

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о введении окончательных антидемпинговых пошлин в размере 51,52% в отношении импорта в Украину стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китая.
Как сообщается в пресс-релизе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, такое решение МКМТ приняла на своем заседании в пятницу.
При этом уточняется, что только для двух групп компаний устанавливается нулевая пошлина на отдельные узкие товарные группы, которые либо вообще не производятся в Украине, либо имеют очень незначительные объемы производства.
Комиссия также ввела предварительные пошлины в размере 18% на импорт полимерных материалов независимо от страны происхождения и экспорта.
Кроме того, определена предварительная антидемпинговая пошлина в размере 19,75% относительно импорта в Украину стальных креплений происхождением из КНР,
По результатам проведения антидемпингового расследования относительно импорта в Украину спичек происхождением из Республики Беларусь и Российской Федерации установлена антидемпинговая пошлину для Беларуси в размере 21,32%, для РФ в размере 45,79%.
Продлено действие антидемпинговых пошлин в размере 123% на импорт в Украину изделий из черных металлов без электрической изоляции (за исключением изделий из коррозионностойкой (нержавеющей) стали и изделий для гражданской авиации) происхождением из Китайской Народной Республики в связи с истечением срока их применения.
По результатам рассмотрения заявления о проведении специального расследования относительно импорта в Украину срезанных свежих роз независимо от страны происхождения и экспорта, комиссия определила начать расследование.
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