В мае цена газа для населения снизится еще на 21,4%

Цена поставки НАК «Нафтогаз Украины» природного газа для нужд населения и производителей тепла в мае 2020 года составит 2,276 грн/куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 21,4% меньше, чем в апреле 2020 года (2,897 грн/куб. м).

Согласно пресс-релизу НАК, в целом с начала 2020 года ПСО-цена упала на 51%, а по сравнению с маем-2019 — на 62%.

В «Нафтогазе» отмечают, что мировой экономический кризис вызвал рекордное падение цен на все виды энергоносителей, в том числе на природный газ. По данным аналитиков НАК, в мае цена газа в Европе достигла исторического минимума за последние 10 лет. В Украине на цену оказывает дополнительное давление высокий уровень заполнения подземных хранилищ газа, где, благодаря основательной подготовке к предыдущему отопительному сезону и теплой зиме, накопился фактически годовой объем добычи газа государством — 17,5 млрд куб. м.

«Ценовая ситуация на рынке способствует намерениям правительства либерализировать рынок газа для населения с 1 июля этого года. В межотопительный сезон предпосылок для роста цен меньше, чем в холодное время года. Исторически низкие цены, большие запасы газа в европейских и украинских хранилищах и летний период — все это позволит сделать плавный и безопасный переход для украинских потребителей к свободному рынку», — подчеркнул глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Как сообщалось, с января 2020 года оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязательств рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров № 17 от 24 января 2020 года. Основным индикативом являются фактические результаты биржевых торгов, которые происходят с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).

В то же время с марта-2020 на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор, после проведения ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» тендера на закупку газа на период поставки на март-декабрь 2020 года.

Соответственно, при расчете цены газа для населения на май «Нафтогаз», как и в апреле, выбирал из двух возможных опций: рассчитанной по постановлению КМУ и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа ОГТСУ.