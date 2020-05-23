Авиакатастрофа в Пакистане: количество погибших увеличилось до 92

Количество погибших в катастрофе самолета Pakistan International Airlines в Пакистане увеличилось до 92 человек.

Об этом сообщает телекомпания Al Jazeera.

В министерстве здравоохранения уточнили, что 60 тел погибших доставили в государственную больницу Карачи — Аспирантуру, а 32 — в гражданскую больницу Карачи. Ранее сообщалось о 76 погибших.

В катастрофе выжили по меньшей мере два пассажира рейса PK-8303 из восточного города Лахор в Карачи. Они доставлены в местные больницы.

Кроме того, с травмами госпитализированы несколько человек, находившихся на улице, когда авиалайнер врезался в дома в густонаселенном районе Карачи.

22 мая пассажирский самолет Airbus 320 Пакистанских международных авиалиний, следовавший по маршруту Лахор — Карачи, потерпел катастрофу возле международного аэропорта Джинна в Карачи.

Самолет упал на жилые дома, в результате чего разрушены по меньшей мере пять-шесть из них.