В Пакистане подтвердили информацию о выживших в авиакатастрофе

Власти Пакистана подтвердили информацию о двух выживших после крушения самолета «Пакистанских международных авиалиний» в городе Карачи. На данный момент известно о почти 100 жертвах авиакатастрофы.
Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным пакистанских властей, в местные медицинские учреждения после аварии самолета доставили 97 тел. Двое людей, которые находились на борту самолета Airbus A320, выжили.
«Последнее сообщение об авиакатастрофе: 66 человек были доставлены в медицинский центр последипломного образования имени Джинны, 31 тело было доставлено в гражданскую больницу Карачи», — заявили представители местных властей.
Отмечается, что всего на борту самолета находились 99 человек.
Напомним, 22 мая в городе Карачи самолет национальной пакистанской авиакомпании упал на жилые дома, после чего загорелся.
Сегодня в Министерстве иностранных дел Украины рассказали, были ли на борту пакистанского самолета украинские граждане.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016