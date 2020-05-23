Испания начнет принимать иностранных туристов с июля

Правительство Испании приняло решение разрешить въезд в страну иностранным туристам с июля. По приезду в страну туристам придется провести двухнедельную изоляцию.
Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает El Pais.
Он отметил, что летом будет открыт туристический сезон.
«Начиная с июля, возобновится въезд иностранных туристов в Испанию на условиях безопасности. Иностранные туристы уже могут планировать свои каникулы в нашей стране», — заявил Санчес.
Напомним, соседняя Португалия уже готова принимать туристов.
Кроме того, с середины июня Греция открывает туристический сезон для граждан 20 стран.
Добавим, что Еврокомиссия обнародовала план открытия границ и туризма в ЕС.
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