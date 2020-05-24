В Гонконге в ходе протестов задержали более сотни человек

Сотрудники правоохранительных органов в Гонконге задержали по меньше мере 120 человек в ходе протестов против рассмотрения китайским парламентом законопроекта о нацбезопасности специального административного района, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на полицию.

По данным издания, были задержаны 120 протестующих. Сорок из них, предположительно, пытались соорудить дорожные заграждения.

Ранее сообщалось, что в воскресенье с протестами на улицы в районе Козуэй-Бэй вышли несколько тысяч человек. После предупреждения полиция применила для разгона протестующих слезоточивый газ.

Законопроект о национальной безопасности Гонконга вошел в повестку дня открывшейся в пятницу сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм выступила в поддержку рассмотрения законопроекта, заявив, что его принятие никак не отразится на правах и свободах жителей Гонконга.

Как ранее сообщала South China Morning Post, законопроект о нацбезопасности, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. По словам источников издания, закон предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне. По словам источника, центральное правительство пришло к выводу, что законодательное собрание Гонконга не в состоянии принять законопроект о национальной безопасности с учетом политического климата в районе, поэтому законодательная инициатива была внесена на рассмотрение ВСНП.