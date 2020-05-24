В Испании утвердили правила посещения пляжей

Министерство здравоохранения Испании утвердило правила посещения пляжей: число отдыхающих должно быть ограничено, лежаки необходимо дезинфицировать, а при прогулках вдоль моря надо соблюдать дистанцию в два метра.
«Рекомендуется ограничить количество посетителей в зонах купания на море, где предполагается большой наплыв людей, чтобы поддерживать дистанцию между людьми и пляжной мебелью по меньшей мере в два метра», — говорится в сообщении министерства.
Кроме того, рекомендуется проводить дезинфекцию ограждений, деревянных подходов к воде и душам, лежаков, зонтиков, стульев, мусорных корзин.
Министерство отдельно оговаривает, что «нет научной информации о способности вируса оставаться активным в соленой воде, взаимодействие соли в морской воде, ультрафиолетовая радиация и высокая температура благоприятны для дезактивации возбудителей болезни».
Министерство рекомендует ежедневно чистить песок, уделяя особое внимание уборке мусора, при этом «не рекомендуется дезинфекция песка на пляже». «Что касается песка, совместное действие соли морской воды, солнечное ультрафиолетовое излучение (UVB) и высокая температура благоприятны для дезактивации патогенных микроорганизмов», — говорится в сообщении ведомства.
При этом Минздрав не советует купаться в этом сезоне в пресных непроточных водах.
На пляжах необходимо соблюдать социальную дистанцию, сотрудники должны информировать об этом посетителей, расстояние между зонтами должно быть не менее четырех метров, люди, гуляющие вдоль моря должны держаться в двух метрах друг от друга, не рекомендуется заниматься коллективными видами спорта и собираться компаниями более 15 человек.
Расположенные на пляжах рестораны и бары должны также соблюдать все санитарные протоколы, необходимо проветривать и проводить дезинфекцию раздевалок, туалетов и душевых кабинок, постов спасателей, спортивных площадок.
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