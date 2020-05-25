В еще одном общежитии в Киевской области зафиксировали коронавирус

В городе Переяслав Киевской области зафиксировали очередную вспышку коронавируса.

Об этом на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, сообщает Укринформ.

«Очередную вспышку болезни зафиксировали в очередном общежитии, а именно в городе Переяславе. Оно расположено на территории студгородка, где сегодня проживает всего 165 человек. Инфицированного обнаружили случайно после того, как его прооперировали в результате бытовой травмы. Ему сделали сначала быстрый, а потом ПЦР-тест, которые и показали наличие коронавирусной инфекции», — рассказал Володин.

Он подчеркнул, что сейчас описан круг контактных лиц, которым делают необходимые анализы.

«По результатам будет понятно, есть ли необходимость вводить жесткие меры по изоляции этого общежития», — сообщил он.

Кроме того, он подчеркнул, что получена хорошая новость об эпидокружении в общежитии города Украинка, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса.

«На сегодняшний день согласно повторным анализам в этом общежитии людей с этой болезнью нет. А значит, больше нет нужды в обсервации и изоляции местных жителей», — сказал он.

Аналогичная ситуация в общежитии в Петропавловской Борщаговке.

Кроме того, 25 мая планируется снять санитарно-карантинный пост в общежитии в городе Вишневое.

Как сообщалось, по состоянию на 25 мая в Украине лабораторно подтверждены 21 245 случаев COVID-19. За сутки — 259 новых случаев.