В еще одном общежитии в Киевской области зафиксировали коронавирус

В городе Переяслав Киевской области зафиксировали очередную вспышку коронавируса.
Об этом на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, сообщает Укринформ.
«Очередную вспышку болезни зафиксировали в очередном общежитии, а именно в городе Переяславе. Оно расположено на территории студгородка, где сегодня проживает всего 165 человек. Инфицированного обнаружили случайно после того, как его прооперировали в результате бытовой травмы. Ему сделали сначала быстрый, а потом ПЦР-тест, которые и показали наличие коронавирусной инфекции», — рассказал Володин.
Он подчеркнул, что сейчас описан круг контактных лиц, которым делают необходимые анализы.
«По результатам будет понятно, есть ли необходимость вводить жесткие меры по изоляции этого общежития», — сообщил он.
Кроме того, он подчеркнул, что получена хорошая новость об эпидокружении в общежитии города Украинка, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса.
«На сегодняшний день согласно повторным анализам в этом общежитии людей с этой болезнью нет. А значит, больше нет нужды в обсервации и изоляции местных жителей», — сказал он.
Аналогичная ситуация в общежитии в Петропавловской Борщаговке.
Кроме того, 25 мая планируется снять санитарно-карантинный пост в общежитии в городе Вишневое.
Как сообщалось, по состоянию на 25 мая в Украине лабораторно подтверждены 21 245 случаев COVID-19. За сутки — 259 новых случаев.
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