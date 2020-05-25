Украинских дипломатов обяжут заниматься продвижением украинского экспорта на мировые рынки

Продвижение украинского экспорта правительство сделает одним из КРI украинских дипломатов, заявляет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Мы работаем с Министерством иностранных дел, чтобы немного изменить направления работы дипломатической службы Украины за рубежом. Будем ориентировать наших дипломатов на продвижение украинского экспорта. Это такая своеобразная реформа. Продвижение украинского экспорта на мировые рынки станет одним из КРI украинских дипломатов. Еще одним КРI может стать привлечение инвестиций в страну. Отсюда — экспорт, сюда — инвестиции, а импорт в Украину и так зайдет силами дипломатов иностранных государств», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Что касается инвестиций из страны, то премьер отметил: в существующих условиях он бы «локализовался и занялся экономическим и инвестиционным национализмом, в хорошем смысле этого слова, и инвестировал бы в Украине».

По мнению, в стране очень хорошие условия для инвестиций, а также хорошая маржа в отдельных отраслях с точки зрения экономических возможностей.

«Поэтому инвестировать нужно дома, развивать локальное производство, повышать качество и затем выходить с экспортом наружу», — подчеркнул Шмыгаль.