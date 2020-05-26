Обанкротился крупнейший авиаперевозчик Южной Америки

Крупнейший авиаперевозчик Латинской Америки Latam Airlines обратился в один из судов Нью-Йорка с иском о банкротстве после приостановки полетов по всему региону из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg.
Объявив себя банкротом в соответствии с гл. 11 Кодекса США о банкротстве, авиакомпания пытается отсрочить выплаты кредиторам.
Данная глава предусматривает возможность реорганизации и восстановления компаний. Банкротство рассматривается как административный процесс, предоставляющий должнику право после реорганизации начать работу заново.
«Мы недавно объявили о процессе реорганизации в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве, и мы хотим, чтобы вы знали, что наши операции будут продолжаться без каких-либо последствий», — написала Latam Airlines в Twitter, опубликовав фотографию с подписью «Мы продолжим летать».
Авиаперевозчик уточнил, что компания намерена трансформировать свой бизнес, адаптировать его к новым реалиям после пандемии и обеспечить его долгосрочную устойчивость.
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