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Обанкротился крупнейший авиаперевозчик Южной Америки

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Обанкротился крупнейший авиаперевозчик Южной Америки

Крупнейший авиаперевозчик Латинской Америки Latam Airlines обратился в один из судов Нью-Йорка с иском о банкротстве после приостановки полетов по всему региону из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg.

Объявив себя банкротом в соответствии с гл. 11 Кодекса США о банкротстве, авиакомпания пытается отсрочить выплаты кредиторам.

Данная глава предусматривает возможность реорганизации и восстановления компаний. Банкротство рассматривается как административный процесс, предоставляющий должнику право после реорганизации начать работу заново.

«Мы недавно объявили о процессе реорганизации в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве, и мы хотим, чтобы вы знали, что наши операции будут продолжаться без каких-либо последствий», — написала Latam Airlines в Twitter, опубликовав фотографию с подписью «Мы продолжим летать».

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Авиаперевозчик уточнил, что компания намерена трансформировать свой бизнес, адаптировать его к новым реалиям после пандемии и обеспечить его долгосрочную устойчивость.

авиакомпании, Южная Америка, Latam Airlines
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