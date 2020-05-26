Илону Маску не разрешили назвать ребенка X Æ A-12

Основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску и певице Граймс пришлось изменить имя своего сына. Пара хотела назвать мальчика X Æ A-12 (читается как «Экс Эш Эй-Твелв»), но теперь по документам его зовут X Æ A-Xii, сообщает «Медуза».
Согласно законам штата Калифорния, где родился мальчик, в именах можно использовать только буквы английского алфавита, апострофы и дефисы. Поэтому Маску и Граймс пришлось изменить А-12 — часть, которая была отсылкой к любимому самолету-разведчику пары — на А-Xii. Сама Граймс призналась, что «так выглядит лучше».
Певица не уточнила, разрешили ли паре использовать в имени букву Æ, может быть, им еще раз придется изменить имя ребенка.
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