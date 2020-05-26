Зеленский договоривается со Словакией о работе аэропорта в Ужгороде

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Словакии Зузаной Чапутовой подчеркнул заинтересованность украинской стороны в скорейшем подписании украинско-словацкого соглашения, которое позволит возобновить работу Международного аэропорта «Ужгород».

«Этот аэропорт очень важен для Украины и Закарпатского региона. Рассчитываю на скорейшее согласование сделки Словакией. Также убежден, что после завершения карантинных мер наши правительства должны совместно приложить усилия для восстановления динамики сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, трансграничной сферах», — отметил Зеленский в разговоре, сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили меры политического диалога на ближайший период и актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Зеленский выразил убеждение, что продолжение активного политического диалога на всех уровнях будет способствовать экономическому восстановлению Украины и Словакии и преодолению негативных последствий пандемии.