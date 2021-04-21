Зеленский обсудил с премьером Словакии совместный погранконтроль и аэропорт в Ужгороде

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером, в ходе которого обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности в сфере транспорта и приграничного сотрудничества.

Как сообщается на сайте главы украинского государства, Зеленский подчеркнул заинтересованность украинской стороны в скорейшем возобновлении полноценной работы международного аэропорта «Ужгород».

«Рассчитываю на вашу личную поддержку в завершении Словакией внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения по аэропорту „Ужгород“ в скором времени. Надеюсь, что уже вскоре мы сможем возобовить полноценную работу аэропорта», — подчеркнул он.

Президент Украины отметил, что для обеих стран важно, чтобы пересечение границы было максимально благоприятным. «Важно наладить совместный пограничный и таможенный контроль со Словакией. Это также поможет нам в борьбе с контрабандой. Прошу вашего содействия в ускорении заключения соглашения о совместном погранично-таможенном контроле на границе между нашими странами», — сказал он.

Зеленский пригласил Хегера посетить Украину с визитом, чтобы обсудить вопросы двустороннего экономического сотрудничества и налаживание сотрудничества между Украиной и Словакией.