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Возможный фигурант дела СБУ Тарас Завада может возглавить Львовскую налоговую, - СМИ

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Один из фигурантов уголовного производства о хищении через «конвертационно-транзитные» центры не менее 500 млн грн. ежемесячно — и. о. замначальника Главного управления ГНС во Львовской области Тарас Завада может в ближайшее время возглавить управление. Об этом сам Завада сообщил на закрытом неформальном совещании с коллегами на минувшей неделе, информирует источник в центральном аппарате Государственной налоговой службы Украины, пишет издание «Комментарии». По данным журналистов, назначение Завады лоббирует известный «конвертатор» Василий Костюк.

Издание отмечает, что Завада работает в налоговых органах с 1997 года, в августе 2019 года он был назначен на должность начальника управления налогов и сборов с юридических лиц ГУ ГФС во Львовской области. А уже в сентябре 2019 стал еще и и. о. замначальника всего главного управления.

Издание напоминает, что Завада является фигурантом громкого коррупционного скандала. В январе 2020 года Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении и прекращении деятельности должностных лиц ГНС, которые способствовали коммерсантам в выводе в теневой сектор экономики более 500 млн грн. ежемесячно. По данным СМИ, среди фигурантов этих схем были, в частности, Тарас Завада и его начальник, глава Львовского ГУ ГНС Василий Кресяк. По информации источников журналистов в центральном аппарате ГНС, у них, а также у известного «конвертатора» Василия Костюка в рамках расследования СБУ проводила обыски как дома, так и в офисах.

Авторы материала пишут, что фамилии Василия Костюка и Василия Кресяка фигурируют также в отчете о коррупции в ГНС, который несколько недель назад обнародовал народный депутат Гео Лерос. В отчете шла речь о конвертационных схемах по формированию фиктивного НДС общим объемом не менее 25 млрд. грн. Василий Костюк указан как лидер преступной группировки наряду с экс-главой ГНС Сергеем Верлановым.

«Заявление Тараса Завады, что он станет новым начальником налоговой во Львове, сделанное им на закрытой встрече, спровоцировало бурю возмущения не только в коллективе львовской налоговой и у местного бизнеса, но и в центральном аппарате ГНС на Львовской площади в Киеве. Мало того, что против него открыто уголовное производство по серьезной статье о злоупотреблении властью (ст. 364 ч. 2 — ему грозит до 6 лет лишения свободы), так еще и минимальные надежды на хотя бы незначительные улучшения ситуации с „конвертами“, на которые надеялись в регионе после резонансного разоблачения СБУ — растаяли на глазах», — пишет издание.

Журналисты уточняют, что, «по словам самого Завады, „решение вопроса“ стоило ему и его покровителям „каких-то“ $300 тыс. наличными в главном кабинете на Львовской площади».

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Издание добавляет, что на недавнем совещании с руководителями региональных управлений налоговой службы Алексей Любченко прямо заявлял, что за «рисками по администрированию НДС» будет установлен «двойной контроль». Добавляя в закрытой части, что Львовская область является одним из самых проблемных регионов по этому направлению.

Львовская область, ГНС, Тарас Завада
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