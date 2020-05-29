«Новая почта» снова будет брать плату за хранение посылок

Группа компаний «Новая почта» с 1 июня 2020 года возобновляет стандартные условия услуги хранения посылок в отделениях, ранее измененные в связи с карантином.
Как сообщала компания в пятницу, с 1 июня, как и до карантина, посылки будут бесплатно храниться семь календарных дней, на восьмой день будет начисляться плата за хранение.
«Сейчас в городах восстанавливается движение общественного транспорта, планируется восстановление междугородних и межобластных пассажирских перевозок. Поэтому мы приняли решение возобновить действие услуги», — отметили в компании.
В «Новой почте» уточнили, что плата за хранение посылок и грузов не будет начисляться до 7 июня включительно — для отправлений, которые поступят в отделение до 1 июня включительно. Первым платным днем хранения будет 8 июня.
Для отправлений, которые будут поступать в отделение после 1 июня, будут действовать стандартные условия услуги.
Как сообщалось, «Новая почта» ввела бесплатное хранение отправлений 18 марта 2020 года, когда в Украине были введены ограничения в работе городского и междугороднего транспорта, чтобы клиенты не волновались о своих посылках и смогли забрать их, когда смогут добраться до отделения.
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