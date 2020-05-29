Перестрелка перевозчиков в Броварах: мэр винит областные власти

В ситуации, сложившейся вокруг межгородских маршрутов в Броварах, виновато игнорирование Киевской областной государственной администрацией запросов на утверждение новых маршрутов, считает городской голова Броваров Игорь Сапожко.
«Хочу отметить, что все междугородние маршруты утверждает Киевская областная государственная администрация. Мы неоднократно обращались к руководителю области и начальнику управления инфраструктуры КОДА с официальными письмами и обращениями по утверждению нового экспресс-маршрута с Торгмаш до метро Лесная через Окружную дорогу. Все обращения были проигнорированы», — написал он на своей странице в Facebook.
«Вместо этого областная администрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий. Поэтому, считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией, ситуация обострялась с каждым днем», — подчеркнул Сапожко.
Как сообщалось, в пятницу, 29 мая, около 7:15 в полицию Киевской области поступило сообщение о перестрелке неизвестных лиц. Полиция задержала 11 участников перестрелки.
«Задержанными оказались лица, прибывшие из других регионов Украины», — сообщают в полиции.
По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
По информации замглавы МВД Антона Геращенко, три участника перестрелки получили ранения из травматического оружия.
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