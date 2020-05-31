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Блохин о футбольной ВСК: «Мое мнение не изменилось и изложено в публичном обращении»

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Блохин о футбольной ВСК: «Мое мнение не изменилось и изложено в публичном обращении»

Украинский футболист, тренер, обладатель «Золотого мяча» Олег Блохин прокомментировал деятельность так называемой футбольной ВСК, которая полгода занималась вопросами строительства футбольных полей. По его словам, свое мнение о нецелесообразности продолжения работы этой парламентской Комиссии он не изменил.

«Я придерживаюсь своего изначального мнения, выложенного в обращении (обладателей „Золотого мяча“ к Верховной раде и политикам, — ред.)», — сказал он.

Блохин подчеркнул, что «спорт должен оставаться вне политики». А предпосылки говорить о попытках нарушения этого правила — изложены в обращении.

«По поводу самой ВСК — все изложено в обращении. Мое мнение не изменилось и не изменится», — подчеркнул он.

Напомним, накануне с призывом не политизировать работу футбольной ВСК к власти и депутатам обратились легенды украинского футбола, обладатели «Золотого мяча» Андрей Шевченко, Игорь Беланов и Олег Блохин.

«В течение шести месяцев работы ВСК сложилось впечатление, что целью работы комиссии было не установление истины, а создание нового инструмента для манипуляций...

Об этом свидетельствуют и последние заявления отдельных народных депутатов, которые ставят политические интересы выше интересов украинского футбола. Есть серьезные опасения, что для некоторых важнее само существование такой комиссии, как технологии для новых манипуляций, а не объективные результаты ее работы.

Поэтому просим вас ни в коем случае не допустить политизации работы ВСК и исключить политику как таковую, по этому вопросу при рассмотрении предложения о продлении работы комиссии», — говорится в открытом обращении футболистов.

Как известно, ВСК по строительству футбольных площадок была создана в ноябре прошлого года и 15 мая утратила свои полномочия. Итоговый отчет о работе, ВСК так и не представила. Но, несмотря на это, на официальном сайте партии ОПЗЖ (к которой относится бизнесмен и политик, футбольный функционер Григорий Суркис) появились призывы к продолжению работы Комиссии.

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19 мая Рада сняла с рассмотрения несколько проектов постановлений о футбольной ВСК.

Отметим, что по данным СМИ большинство депутатов парламента голосовать за инициативу о продлении полномочий Комиссии отказываются.

футбол, Олег Блохин, ВСК
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